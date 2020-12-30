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Расследование причин пожаров на Луганщине: ВСК инициирует отстранение главы областного ГСЧС

30 декабря 2020, 19:25

Расследование причин пожаров на Луганщине: ВСК инициирует отстранение главы областного ГСЧС

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области инициирует отстранение местного руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Михаила Пшика. Об этом сообщил член ВСК, народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Сегодня на заседании ВСК было принято решение направить письмо главе ГСЧС Украины с просьбой отстранить от обязанностей руководителя ГСЧС Луганской области Михаила Пшика», — рассказал он.

По его словам, члены ВСК также приняли решение пригласить на следующее заседание комиссии главу Луганской ОГА Сергея Гайдая и вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.

Летом и осенью на территории Луганской области бушевали масштабные пожары. Общая площадь пожара в Новоайдарском районе в июле составила около 5 тысяч гектаров. Шестеро человек погибли, огнем были разрушены жилые дома.

30 сентября Луганщину вновь охватили пожары. В зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров. Найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.

По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы. На данный момент компенсации получили около 50% граждан.

В ноябре в Главном управлении и других структурных подразделениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области.

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