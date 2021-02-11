В ООН призвали снять ограничения на передвижение через линию соприкосновения на Донбассе

Заместительница генсекретаря ООН Розмари Ди Карло призвала снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения на Донбассе и обеспечить регион необходимым количеством контрольно-пропускных пунктов. Об этом она сказала во время заседания Совбеза ООН в четверг, передает «Интерфакс-Украина».



В свою очередь, ряд участников заседания завили о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, и осудили российскую агрессию против Украины.



Постоянный представитель Норвегии в ООН призвал Россию вывести свои войска с территории Украины, повлиять на обеспечение свободного доступа представителей международных гуманитарных организаций, их свободное передвижение, а также доступ к лицам, которые удерживаются на оккупированных территориях Украины.



Представитель Эстонии заявил, что «Российская Федерация седьмой год грубо нарушает международные соглашения, в частности, Устав ООН». Он отметил, что «91% нарушений, связанных с отведением тяжелой техники зафиксированы на территории, которую не контролирует правительство Украины».