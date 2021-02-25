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Донецкая область получила первую партию вакцины от коронавируса

25 февраля 2021, 12:14

Донецкая область получила первую партию вакцины от коронавируса

Этой ночью Донецкая область получила первую партию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он отметил, что часть доз вакцины направлена военнослужащим, а гражданские получат 14 тысяч доз препарата.

По словам главы ДонОГА, вакцинация начнется уже сегодня — с Бахмутского района.

«Планируем, что на первом этапе этим количеством доз с учетом разлива сможем вакцинировать не менее 12 500 работников медицинских учреждений области», — рассказал Кириленко.

Согласно плану вакцинации от COVID-19 в Украине иммунизация будет происходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта.

На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором к ним добавят прививочные пункты.

На Донетчине на первых двух этапах вакцинации от коронавируса согласились сделать бесплатную прививку порядка 16 тысяч человек из более чем 100 тысяч представителей целевых групп. 

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В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз препарата Covishield, выпущенного в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцинация стартовала на следующий день в первых семи регионах, в остальные области вакцину привезли 25 февраля.

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке вакцинация стартовала в начале февраля после того, как туда доставили несколько тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Сейчас там ожидают прибытия «большой партии» препарата.

Украина может начать вакцинацию жителей неподконтрольных территорий в апреле.

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