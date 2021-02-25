Этой ночью Донецкая область получила первую партию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что часть доз вакцины направлена военнослужащим, а гражданские получат 14 тысяч доз препарата.



По словам главы ДонОГА, вакцинация начнется уже сегодня — с Бахмутского района.



«Планируем, что на первом этапе этим количеством доз с учетом разлива сможем вакцинировать не менее 12 500 работников медицинских учреждений области», — рассказал Кириленко.



Согласно плану вакцинации от COVID-19 в Украине иммунизация будет происходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта.



На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором к ним добавят прививочные пункты.



На Донетчине на первых двух этапах вакцинации от коронавируса согласились сделать бесплатную прививку порядка 16 тысяч человек из более чем 100 тысяч представителей целевых групп.

В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз препарата Covishield, выпущенного в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцинация стартовала на следующий день в первых семи регионах, в остальные области вакцину привезли 25 февраля.



В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке вакцинация стартовала в начале февраля после того, как туда доставили несколько тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Сейчас там ожидают прибытия «большой партии» препарата.



Украина может начать вакцинацию жителей неподконтрольных территорий в апреле.