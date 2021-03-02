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«ДНР» сообщила о получении второй партии вакцины «Спутник V»

02 марта 2021, 15:14

«ДНР» сообщила о получении второй партии вакцины «Спутник V»

В Донецк прибыла втора партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».

Отмечается, что это «большая партия» вакцины которая будет распределена в больницы на всей подконтрольной НВФ территории. Количество полученных доз в сообщении не приводится.

В «ДНР» рассказали, что организовали 39 пунктов вакцинации, куда будут приглашены первоочередные категории граждан, а также все желающие, зарегистрированные на сайте «Минздрава» и в регистратурах пунктов вакцинации согласно порядку принятых заявлений.

В конце января первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы».

Как утверждают в «ДНР», согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек из приоритетных сфер, не считая «силовиков», у которых процедура проходит в принудительном порядке.

С 25 февраля вакцинация от коронавируса началась на подконтрольной Украине части Донбасса. В страну прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз вакцины Covishield, выпущенной в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Украина может начать вакцинацию жителей неподконтрольных территорий в апреле.

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