В «Л-ДНР» показали вакцинацию от ковида в своих вооруженных формированиях

Группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о старте кампании по вакцинации от коронавируса в рядах своих незаконных вооруженных формирований.



Пресс-службы «управлений народных милиций» в Донецке и Луганске сегодня выпустили видеоролики о ходе вакцинации.



Членов НВФ прививают российским препаратом «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). Вакцинация проходит в два эта с промежутком в 21 день.

Отмечается, что на базах медицинских рот воинских частей оборудованы смотровые и процедурные кабинеты. Личный состав перед вакцинацией проходит медосмотр, в ходе которого проверяется наличие противопоказаний, меряется температура и давление.

Кабинеты оборудованы для проведения вакцинации сразу нескольких членов НВФ.



В «народных милициях» не раскрывают число полученных доз «Спутника V».

По данным украинской «Восточной правозащитной группы», вакцинация в силовых структурах «Л-ДНР» является принудительной.

В конце января подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о получении первой партии вакцины «Спутник V». Вакцинация началась в Донецке и Луганске 1 февраля.



Первыми привились работники бюджетной сферы. «Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке. Прививка «Спутником V» «для бюджетников» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо было написать соответствующее заявление. Вакцинироваться могут люди, которые не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев.



В «ДНР» утверждают, что согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек из приоритетных сфер, не считая «силовиков».



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать вакцины из России и ввела запрет на их регистрацию.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия использует «Спутник V» на Донбассе с целью получения политического влияния.