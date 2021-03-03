В посольстве Великобритании рассказали о вакцине, которую закупила Украина

Изготовленная в Индии вакцина против коронавируса CoviShield идентична препарату от Oxford/AstraZeneca, заявляют в Великобритании. Как сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, вакцина CoviShield, полмиллиона доз которой закупила Украина, это лицензионное название «оксфордской» вакцины, произведенной на мощностях AstraZenec в Индии.



«Любое предположение о том, что вакцины AZ/CoviShield, используемые в Украине, отличаются по формуле — категорически неправильное», — говорит Симмонс.



Как пишет «Громадське», соответствующее заявление посол сделала на фоне распространения среди украинцев мнения о том, что закупленная Украиной вакцина CoviShield отличается от AstraZeneca.



Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.