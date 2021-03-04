За первую неделю вакцинации в Украине сделали около 10 тысяч прививок от ковида. Донетчина лидирует

За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине сделали первую прививку 9 568 людям. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



За минувшие сутки, 3 марта, в стране вакцинировали 2 680 человек. Наибольшее число прививок сделали в Днепропетровской области — 350.



Лидером по числу прививок за весь период иммунизации остается Донецкая область — 840 прививок.

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Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.