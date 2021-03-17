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Минздрав увеличил интервал между двумя прививками CoviShield. Тем временем первый украинец получил вторую дозу

17 марта 2021, 10:55

Минздрав увеличил интервал между двумя прививками CoviShield. Тем временем первый украинец получил вторую дозу

Министерство здравоохранения Украины увеличило интервал между двумя прививками вакциной от коронавируса CoviShield с 28 до 90 дней по рекомендациям Национальной технической группы экспертов. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Украинская правда».

Было решено, что для достижения максимального уровня защиты вакциной CoviShield нужно увеличить начальный интервал между дозами. По словам Ляшко, это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает введение второй дозы через 4-12 недель.

Такое решение было принято после того, как в научном издании The Lancet 6 марта была опубликована статья об эффективности увеличения интервала между дозами.

Согласно исследованию, эффективность вакцины составляет 76% с 22 по 90 день после введения первой дозы: уровень антителей сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. Эффективность вакцины составляет 81,3%, если вторую прививку сделали через 12 недель или позже. В то же время эффективность вакцины составила 66,7%, если интервал между двумя дозами всего 14 дней.

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После публикации в The Lancet интервал между прививками рекомендовали увеличить в Канаде, Германии и Франции. По словам Ляшко, сейчас Минздра подкорректирует проведение первых этапов вакцинации. Поэтому 17 марта состоится совещание с представителями регионов для разъяснения деталей нового решения.

Перед тем, как Минздрав увеличил интервал между прививками, вчера, 16 марта, первый человек в Украине получил вторую дозу препарата CoviShield.

Всего в Украине от ковида уже вакцинировано 71 923 человека, из них получили первую дозу — 71 922 человека. За минувшие сутки прививку сделали 9 840 людям.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 

С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.

Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.

Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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