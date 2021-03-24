Сегодня в городской клинической больнице в Черновцах зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.



«По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни», — говорится в сообщении.



По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя проводила мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу № 3, где лечился по поводу инсульта.



В минздраве отметили, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.



По словам руководителя мобильной бригады, вакцинировали работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области умерла военнослужащая, которая 21 марта вакцинировался от коронавируса. В минздраве сообщили, что причина смерти военной — острая сердечно-сосудистая недостаточность.