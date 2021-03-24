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Судмедэкспертиза назвала окончательную причину смерти военнослужащей, которая вакцинировалась от ковида

24 марта 2021, 13:06

Судмедэкспертиза назвала окончательную причину смерти военнослужащей, которая вакцинировалась от ковида

Причиной смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об сообщает министерство здравоохранения со ссылкой на выводы судмедэкспертизы.

Также у умершей женщины выявили атеросклеротический кардиосклероз.

Отмечается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Минздрава.

Вечером 23 марта в Одесской области умерла 40-летняя военнослужащая. Женщина должна была отправиться в командировку в зону ООС на Донбасс, поэтому 21 марта получила прививку от ковида. Противопоказаний к введению вакцины у женщины не было.

По информации Минздрава, в тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Побочных реакций у других пациентов не зарегистрировали.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где женщина проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на здоровье она не высказывала.

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