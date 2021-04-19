Австрия договорилась купить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Австрия договорились о закупке 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил канцлер Курц, сообщает ORF.



Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн отметил что это «хорошая вакцина», но Австрия начнет прививки «Спутником» только после того, как вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.



Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, на данный момент заказали российскую вакцину.

У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать вакцины из России и ввела запрет на их регистрацию.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия использует «Спутник V» на Донбассе с целью получения политического влияния.



Во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей проводят вакцинацию препаратом «Спутник V». В конце января первая партия вакцины, состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы». В феврале-марте группировки «Л-ДНР» заявили о получении второй партии российской вакцины.