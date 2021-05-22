Кириленко рассказал, почему в Краматорске еще не начали строить дом для переселенцев

В Краматорске еще не начали строить жилье для переселенцев. Пока происходит тендерная процедура. Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире телеканала «Дом».



«В чем проблема по строительству указанного дома? Земельный участок, который был выделен, фактически без сетей, без коммуникаций, без электроснабжения. Построить дом без коммуникаций — он будет просто стоять. Поэтому будет выполняться работа под ключ с подведением электросетей, водоснабжения и внутренней отделкой. Чтобы переселенцы могли переехать туда и жить там», — пояснил глава области.



Кириленко добавил, что это будет служебное жилье для людей, которые работают на территории Донецкой области.



«Поскольку в Донецкой области десятками лет не строилось жилье, о приватизации речь не идет. Наша цель — чтобы этого жилья было больше, и чтобы его стоимость, если рассматривать возможность приватизации в будущем, не была высокой», — рассказал Кириленко.