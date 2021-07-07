В РФ заявили о готовности вакцинировать жителей ОРДЛО, но только с российскими паспортами

В Ростовской области РФ могут обеспечить вакцинацию от коронавируса жителей временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса, но при условии наличия у них российских паспортов. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.



«У нас есть возможность на приграничных территориях создавать условия для того, чтоб они вакцинировались. Конечно, речь идет о гражданах России», – сказал он, отвечая на вопрос о возможной вакцинации жителей ОРДЛО на территории Ростовской области.



Голубев уточнил, что речь идет о добровольной вакцинации.



Для прививок жителей ОРДЛО предполагается использовать российскую вакцину «Спутник V».

Первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России в конце января. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы».



«ДНР» обещала возобновить вакцинацию в июле. «Восточная правозащитная группа» утверждает, что поставки российской вакцины в ОРДЛО оттягивают, чтобы использовать ее для предвыборной агитации на выборах в Госдуму РФ.



В Госпогранслужбе Украины предупредили, что вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не дает права на въезд в страну, так как вакцина не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения.



Вакцинацию жителей ОРДЛО власти Украины начали в начале июня. Прививочные пункты для них организованы вблизи КПВВ.