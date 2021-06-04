РФ планирует использовать вакцину от ковида для предвыборной агитации в ОРДЛО – правозащитники

Россия задерживает поставку вакцины от коронавируса в отдельные районы Донетчины и Луганщины, которые контролируют группировки «Л-ДНР», чтобы использовать ее для предвыборной агитации. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



«РФ задерживает поставки третьей партии вакцины "Спутник V". Дополнительная партия вакцины прибудет в ОРДЛО во время активной предвыборной кампании в Госдуму РФ – 2021», – сообщают правозащитники со ссылкой на собственные источники в ОРДЛО.



По информации «Восточной правозащитной группы», вакцинируются не все жители ОРДЛО, а только работники бюджетной сферы, члены незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» и их семьи.



«Эпидемическое состояние в некоторых городах критическое – Красный Луч, Перевальск, Углегорск, Кировск. Но НВФ "ЛНР" и "ДНР" дают ложные данные, и приказали не ставить диагноз COVID-19», – подчеркивают правозащитники.



Они отмечают, что на данный момент в ОРДЛО провакцинировано 9% местного населения.