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Пушилин уверяет, что российскую вакцину от коронавируса завезут в ОРДО в ближайшее время

01 июля 2021, 20:02

Пушилин уверяет, что российскую вакцину от коронавируса завезут в ОРДО в ближайшее время

Группировка «ДНР» ожидает поставку новой партии вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, общаясь сегодня с работниками Харцызского машиностроительного завода, передают местные интернет-ресурсы.

По его словам, это стало известно после вчерашнего заявления президента России Владимира Путина в ходе «прямой линии» о дополнительной поставке вакцин на подконтрольные «ДНР» и «ЛНР» территории Донбасса.

«В ближайшие несколько недель, может быть раньше. Здесь уже теперь остался вопрос логистики, до вчерашней "прямой линии" было препятствий больше», – уверяет Пушилин.

Ранее в «ДНР» сообщали, что в очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 50 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин заявил во время «прямой линии» 30 июня, что Россия передала около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса для жителей контролируемых «Л-ДНР» территорий. Путин пообещал, что на Донбасс будет поставлен дополнительный объем вакцин.

«ДНР» обещала возобновить вакцинацию в июле. «Восточная правозащитная группа» утверждает, что поставки российской вакцины в ОРДЛО оттягивают, чтобы использовать ее для предвыборной агитации на выборах в Госдуму РФ.

Первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России в конце января. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы».

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