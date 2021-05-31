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«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле

31 мая 2021, 15:10

«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле

В поликлиники отдельных районов Донецкой области на вакцинацию от коронавируса записалось в три раза больше людей, чем на сайте так называемого «министерства здравоохранения ДНР». Поэтому вакцина была распределена по принципу «один к трем»: один вакцинированный из списков сайта – на три вакцинированных из списка поликлиники.

На сайте записывались все желающие, а в поликлиниках – те, кто живет рядом с пунктами вакцинации (зарегистрированные). Им предлагают вколоть вакцину в случаях, когда остается лишняя. На неподконтрольной территории медики вакцинируют местных жителей российским препаратом «Спутник V». Вакцина является пятидозной, то есть после ее размораживания могут сразу уколоть пятерых человек. Иначе остатки пропадут.

Сторонница «ДНР» Анастасия Селиванова, которая также является «депутатом» при этой группировке, сообщила, что в ходе третьего этапа появится график вакцинации зарегистрированных граждан. По ее словам, именно те, кто живут недалеко от поликлиники чаще остальных получают вакцину из остатков.

Третий этап вакцинации в ОРДО ожидается в июле-сентябре. Но если вакцина будет поставлена раньше этого срока, то хранить ее не будут, а сразу продолжат вакцинировать людей.

В конце января первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы».

Как утверждают в «ДНР», согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек из приоритетных сфер, не считая «силовиков», у которых процедура проходит в принудительном порядке.

С 25 февраля вакцинация от коронавируса началась на подконтрольной Украине части Донбасса.

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