Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция

В Украине началась запись на прививку от COVID-19 граждан из приоритетных групп, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. В первую очередь речь идет о пожилых людях в возрасте 65 лет и старше.



Об этом сообщило министерство по делам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.



«Во время разговора, оператору необходимо сообщить, с какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки», — пояснили в Минреинтеграции.



Оператор запишет гражданина на вакцинацию и пришлет СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у человека есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту — в случае его отсутствия.



Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы желающего привиться беспрепятственно пропустили на подконтрольную Украине территорию.



Людям, имеющим уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не нужно проходить самоизоляцию или обсервацию.



Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.



Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 прививочных пунктах на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Их полный список можно посмотреть здесь.