Прокуратура Украины изучает содействие Лукашенко «ЛНР» в деле Протасевича

Офис генерального прокурора Украины в течение месяца проверит информацию о возможном содействии Александра Лукашенко группировке «ЛНР» в проведении «следствия» в отношении арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.



Об этом говорится в ответе ОГПУ на запрос депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.



«Офисом Генерального прокурора рассматривается ваше обращение относительно проверки информации о возможном содействии Лукашенко А. Г. участникам террористической организации "Луганская народная республика". Сообщаю, что обстоятельства, изложенные в обращении, требуют тщательного изучения для подготовки надлежащего ответа», — отмечается в сообщении заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.



Уточняется, что такой ответ будет подготовлен в течение 30 дней.

После задержания Протасевича в аэропорту Минска Лукашенко заявил, что он якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.



27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.



16 июня «генеральная прокуратура» группировки «ЛНР» заявила, что ей удалось провести «следственные действия» в отношении Протасевича. После этого посольство Украины в Минске по поручению главы МИД Дмитрия Кулебы потребовало у властей Беларуси предоставить официальные объяснения.



Сейчас Протасевич находится под домашним арестом.