Лукашенко заявил, что Протасевич воевал на Донбассе в рядах «Азова». В батальоне отреагировали

Александр Лукашенко заявил, что основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов», передает «РБК-Украина».



По его словам, в самолете авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске 23 мая, якобы находился «террорист».



«Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?» – заявил Лукашенко.



Глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что с задержанным Протасевичем сейчас проводятся следственные действия.



«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий, связанных с бесчинствами и гибелью населения на юго-востоке Украины», – заявил он, выступая в белорусском парламенте.



Основатель и первый командир батальона «Азов» Андрей Билецкий, в свою очередь, заявил, что Протасевич не участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а работал там как журналист и получил ранение.



«Захват самолета Ryanair является пиратством и ничем другим. Роман Протасевич в этой ситуации – заложник, захваченный фактически террористическим путем. Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», – написал Билецкий в своем Telegram-канале.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.



Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.



В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.



Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью.