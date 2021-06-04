Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Протасевич в эфире белорусского ТВ заявил, что не воевал в составе «Азова»

04 июня 2021, 00:05

Протасевич в эфире белорусского ТВ заявил, что не воевал в составе «Азова»

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не был в штате украинского батальона «Азов», так как являлся иностранцем, и не был в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом он заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

«Я впервые туда [в район конфликта на Донбассе] приехал в 2014 году и пробыл всего полтора месяца. Я даже в 2014 году не был в зоне боевых действий. По сути, я состоял в объединении белорусов, это отряд "Погоня", там всего было три человека», — сказал он.

Задержанный белорусский оппозиционер отметил, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и «сделаны на полигонах», где он «строил из себя вояку». «Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией. Большую часть времени мы проводили на базах», — сказал Протасевич.

По его словам, свое нахождение на Донбассе и свои «странные высказывания» тогда, он считает «своей самой большой ошибкой в жизни». «Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы», — подчеркнул Протасевич.

Он также сказал, что боится экстрадиции на подконтрольную группировке «ЛНР» территорию и надеется, что у Александра Лукашенко найдется политическая воля, чтобы этого не допустить.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание Романа Протасевича.


Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Люди
Роман Протасевич
Организации
Азов ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня
16:27
Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция
15:00
Вакцинация жителей ОРДО от ковида: Украина подготовила три прививочных пункта
11:40
«ДНР»: 178 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:20
«ЛНР» сообщила о еще 21 заболевшем ковидом
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня
18:44
«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
все новости
00:05
Протасевич в эфире белорусского ТВ заявил, что не воевал в составе «Азова»
23:01
Кравчук считает, что перенос ТКГ из Беларуси позволит изменить формат переговоров
21:48
США передадут Украине вакцины от коронавируса
21:00
ОБСЕ: На Донбассе от мин погибли 20 гражданских, 56 — ранены
19:53
ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca
19:09
Экс-регионал Левченко вернулся в Украину и выиграл иск в ЕСПЧ
18:54
Российского политтехнолога Игоря Шувалова не пустили в Украину
17:58
Польша вызвалась стать площадкой для переговоров по Донбассу
17:14
Жителя Краматорска подозревают в шпионаже в пользу боевиков
16:58
Вице-премьер рассказал о снижении поддержки идей европейской интеграции в Украине
16:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня
16:46
В Донецкой ОГА рассказали о летнем оздоровлении детей в этом году
16:27
Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция
16:05
На Донетчине растет количество переселенцев
15:58
Кириленко анонсировал проведение перевыборов в Славянске после назначения главы ВГА
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция