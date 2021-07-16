Рада увеличила численность ВСУ и приняла закон о нацсопротивлении

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект № 5557 о правовых и организационных основах национального сопротивления. За его принятие проголосовали 313 народных депутатов.



Документ определяет национальное сопротивление как часть комплексной обороны государства. Руководство нацсопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженных сил — президент.



Законом предусматривается возможность создавать добровольческие формирования в громадах. Им также будет разрешено использовать собственное охотничье оружие.



Силы теробороны должны действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны ТО для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.



По мнению авторов законопроекта, нацсопротивление может осуществляться во время особого периода на временно оккупированных территориях.



Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.



В связи с принятием законопроекта Рада также поддержала увеличение численности ВСУ на 11 000 (законопроект № 5558). Таким образом, общая численность Вооруженных сил достигнет 261 тысячи человек.