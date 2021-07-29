«ДНР» обещает в сентябре начать повторную вакцинацию от коронавируса

«Минздрав» группировки «ДНР» планирует начать с сентября текущего года повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».



Как отмечается, вакцинация от COVID-19 на подконтрольной «ДНР» территории была начата в феврале, поэтому сроком проведения ревакцинации определили сентябрь.



«С учетом продолжения массового распространения COVID-19 в мире с целью повышения уровня защиты иммунной системы минздрав ДНР рекомендует пройти ревакцинацию через 6 месяцев после первого завершенного курса вакцинации от COVID-19», – говорится в сообщении.



В «минздраве» уверяют, что ревакцинация может проводиться ранее переболевшим COVID-19, а также тем, кто не был инфицирован, и не требует предварительной сдачи анализа на уровень антител.



Пройти повторную вакцинацию будут предлагать в пункте вакцинации по месту проживания, где выполнялся первый курс прививок. Порядок приглашения на ревакцинацию обещают обнародовать позже.

В конце января первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России.



Вторая партия препарата была доставлена в Луганск в конце февраля, а в Донецк — в начале марта. По словам президента РФ Владимира Путина, всего на Донбасс было доставлено около 90 тысяч доз.



К маю большая часть доз была использована. Новых поставок в ОРДЛО не было до 29 июля.



29 июля было доставлено 86 тысяч доз «Спутника Лайт» на подконтрольную группировке «ДНР» территории. Доставку вакцины увязали с агитацией за партию «Единая Россия».