QR-код и бумажный сертификат: «Л-ДНР» утвердили документы о COVID-вакцинации

Сертификат «ЛНР» о COVID-вакцинации. Фото: ЛИЦ

«Минздравы» групппировок «ДНР» и «ЛНР» заявили об утвержденных документах о вакцинации против COVID-19. В отличие от традиционно синхронных действий подконтрольных РФ «властей», здесь были приняты разные решения.



Так, в «ДНР» заявили, что будут выдавать документ о вакцинации против COVID-19 с наличием QR-кода. Как утверждается, «минздравом» разработан единый электронный реестр вакцинированных лиц, в который будут вноситься сведения о тех, кто получил прививку против COVID-19.



«Информационный ресурс разработан с целью сбора данных о привитых, а также для предоставления гражданам документа российского образца, где будет отражена информация о получении прививки против COVID-19 с наличием QR-кода», – уверяют в «минздраве ДНР».



Там также добавили, что документ о прохождении вакцинации против COVID-19 с наличием QR-кода можно будет «предъявлять по месту требования при выезде за пределы ДНР».



«Минздрав ЛНР» разработал бланк «Сертификата профилактических прививок», в который вносятся данные о прохождении вакцинации, в том числе от COVID-19. Об этом сообщила главный врач Луганской городской поликлиники №10 Светлана Казарцева.



«Много было вопросов после вакцинации о том, какой документ может получить человек, получивший вакцину. Министерством здравоохранения утверждена форма "Сертификат профилактических прививок". Сюда вносятся все прививки, начиная с детского возраста, так и вакцина против новой коронавирусной инфекции», – сказала главврач.



Она пояснила, что данный сертификат не является обязательным к выдаче, но люди его могут получить, если им нужен документ, подтверждающий прохождение вакцинации.



Судя по фото, сертификат о вакцинации представляет собой бумажную книжечку, которую можно распечатать на обычном принтере. Об электронном реестре или какой-то защите, верификации документа наподобие QR-кода в «минздраве ЛНР» речь не ведут.

COVID-сертификат «ЛНР». Фото: ЛИЦ