Путин сообщил, сколько Россия передала доз вакцины в ОРДЛО

Россия передала около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса на подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории Донбасса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.



«По-моему, 90 тысяч доз вакцины завезено», — сказал он в ходе «прямой линии».



Путин пообещал, что на Донбасс будет поставлен дополнительный объем вакцин. Когда именно это произойдет, он не уточнил.



«ДНР» обещала возобновить вакцинацию в июле. «Восточная правозащитная группа» утверждает, что поставки российской вакцины в ОРДЛО оттягивают, чтобы использовать ее для предвыборной агитации на выборах в Госдуму РФ.

В конце января первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы».



Как утверждают в «Л-ДНР», согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек из приоритетных сфер, не считая «силовиков», у которых процедура проходит в принудительном порядке.



С 25 февраля вакцинация от коронавируса началась на подконтрольной Украине части Донбасса. На данный момент Украина вакцинирует и жителей ОРДЛО, которые пересекают КПВВ.