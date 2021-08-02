«ДНР» устроила в Донецке выступление подростков в форме ВДВ

Сегодня, 2 августа, группировка «ДНР» провела митинг по случаю 91-й годовщине образования Воздушно-десантных войск на набережной реки Кальмиус в Донецке.



Помимо ветеранов ВДВ и членов незаконных вооруженных формирований, к мероприятию привлекли подростков из «военно-патриотических клубов». В костюмах десантников они показали умение обращаться с оружием и навыки рукопашного боя.



Соответствующие фотографии опубликовал сайт dnronline.

За исключением неподконтрольных территорий, в Украине День десантника с 2017 года отмечается 21 ноября. Кроме того, этот вид войск был переименован из воздушно-десантных в десантно-штурмовые. Сменился и цвет беретов украинских десантников — с голубых на темно-бордовые.