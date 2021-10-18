Украина в ТКГ назвала захватом заложников блокирование ОБСЕ в Горловке

Украинская делегация назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».



«Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма», — говорится в сообщении.



Украинская делегация призывает международное сообщество, «прежде всего руководство государств-участников Нормандского формата, предоставить соответствующую оценку действиям российской стороны».



Подчеркивается, что украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий СММ ОБСЕ, а вместе с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода «Донецк» и «Гуково», «как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще — методами международного терроризма».

СММ ОБСЕ фактически приостановила свою работу на подконтрольной "ДНР" территории из-за протестов возле ее штаб-квартиры в Донецке. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



Кроме того, «ДНР» заблокировала базу СММ ОБСЕ в Горловке и не пустила патруль через блокпост под Донецком.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.