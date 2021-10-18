Украина в ТКГ назвала захватом заложников блокирование ОБСЕ в Горловке

Украинская делегация назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».
«Украинская делегация в ТКГ констатирует: российские вооруженные формирования перешли к захвату заложников. Удержание международных наблюдателей вооруженными лицами имеет признаки международного терроризма», — говорится в сообщении.
Украинская делегация призывает международное сообщество, «прежде всего руководство государств-участников Нормандского формата, предоставить соответствующую оценку действиям российской стороны».
Подчеркивается, что украинская делегация рассматривает эти действия не только как системный подрыв полномочий СММ ОБСЕ, а вместе с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода «Донецк» и «Гуково», «как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, теперь еще — методами международного терроризма».
СММ ОБСЕ фактически приостановила свою работу на подконтрольной "ДНР" территории из-за протестов возле ее штаб-квартиры в Донецке. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.
Кроме того, «ДНР» заблокировала базу СММ ОБСЕ в Горловке и не пустила патруль через блокпост под Донецком.
«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.
Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.
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