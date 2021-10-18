МИД Украины призвал РФ прекратить провокации против ОБСЕ на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в комментарии главы МИД Олега Николенко, который поступил «Новостям Донбасса».



«Действия Российской Федерации по препятствование деятельности миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Украины являются недопустимыми. Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке — элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздувания вооруженного конфликта», — заявил Николенко.



Он напомнил, что в сентябре РФ прекратила работу миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через границу «Гуково» и «Донецк». В МИД уверены, что РФ пошла на это, чтобы исключить наблюдение и скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из России на территорию Украины.



«Решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта. Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижения, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность», — заявил спикер МИД.



Он отметил, что Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

СММ ОБСЕ фактически приостановила свою работу на подконтрольной «ДНР» территории из-за протестов возле ее штаб-квартиры в Донецке. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



Кроме того, «ДНР» заблокировала базу СММ ОБСЕ в Горловке и не пустила патруль через блокпост под Донецком.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.