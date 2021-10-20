«ЛНР» утверждает, что кроме Косяка был задержан еще один боевик, но его отпустили

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» утверждают, что боевик Андрей Косяк – не единственный, кого задержали украинские военнослужащие 13 октября у Золотого в Луганской области. Группировка «ЛНР» обнародовала видео, на котором, как утверждают авторы, зафиксировано, что наблюдательная миссия ОБСЕ 13 октября поспособствовала освобождению одного из боевиков, называющего себя «представителем СЦКК» – всего задержанных было двое. Второго – Андрея Косяка, не передали на оккупированную территорию.



«Одним из примеров замалчивания СММ ОБСЕ фактов является публикуемый нами видеоматериал с места события 13 октября, когда после неоднократных обращений руководителя Представительства ЛНР в СЦКК к команде СММ ОБСЕ по взаимодействию, наблюдатели Миссии спустя один час прибыли в район проведения работ, и, проехав непосредственно к месту происшествия, оказали содействие в возвращении второго нашего наблюдателя СЦКК в безопасное место. В отчетах СММ ОБСЕ вышеуказанный факт до настоящего времени отсутствует», – заявили в «ЛНР».



Ранее наблюдатели сообщили, что СММ ОБСЕ не включила в свой отчет информацию о задержании члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка украинскими военнослужащими, так как не наблюдала за инцидентом напрямую. Об этом говорится в заявлении миссии.





СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



18 октября «ДНР» заблокировала базу СММ ОБСЕ в Горловке и не пустила патруль через блокпост под Донецком.



Украинская делегация назвала ситуацию с блокированием патрульной базы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки «ДНР».



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка. Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.