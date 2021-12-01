«ДНР» снова посылает сигналы о повторном «референдуме»

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что группировка готова провести «референдум» для отдельных районов Донецкой области. Об этом он сказал в интервью каналу Baltnews.



По его словам, представители «ДНР» обратились к членам Совета безопасности ООН с предложением провести «референдум при максимальном количестве наблюдателей и журналистов». При этом Пушилин не уточнил, с каким именно вопросом «ДНР» могла бы провести «референдум». Он лишь добавил: «Только с Россией мы видим наше дальнейшее будущее».



Также Пушилин уверяет, что «ДНР» не получила ответа от Совбеза ООН, а возможный «референдум» он называет «очередным». При этом международное сообщество, как и официальный Киев, не признали результаты опроса, проведенного на Донбассе в мае 2014 года.



Тезис о возможности проведения повторного «референдума» прозвучал во время неформального онлайн-заседания по формуле Аррии Совета безопасности ООН, которое провела Россия в начале декабря 2020 года. Украинская сторона увидела в этом шаге возможность одностороннего признания Москвой «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых республик». С тех пор Пушилин уже не раз заявлял о намерениях провести «референдум».