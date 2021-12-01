У Путина отказались прогнозировать возможность признания «ДНР» и «ЛНР»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался спрогнозировать, признает ли РФ самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».



«Такого признания не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Мы видим, что процесс урегулирования этого конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик. Поэтому какие перспективы будут по этим республикам — сейчас прогнозировать вообще трудно», — сказал Песков в разговоре с журналистами.



Также Песков дал понять, что Кремль считает жителей неподконтрольной Украине части Донбасса украинцами. По его словам, остановить войну на Донбассе можно «только путем переговоров украинцев с украинцами».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что «ДНР» и «ЛНР» являются «непризнанными пока республиками».



Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Кроме того, неоднократно отмечалось, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны РФ. В свою очередь Россия отказывается признавать себя стороной конфликта.