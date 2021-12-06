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«ДНР» хочет, чтобы Россия вносила донецкую прописку в свои паспорта

06 декабря 2021, 17:50

«ДНР» хочет, чтобы Россия вносила донецкую прописку в свои паспорта

В «ДНР» хотят, чтобы Россия помогла группировке разработать регистрационный учет для жителей отдельных районов Донбасса с российскими паспортами.

На данный момент дончане и луганчане получают российские паспорта по упрощенной системе, а в графу «место регистрации» не вносят информацию. В «ДНР» заявили, что хотят это изменить. Для этого нужно, чтобы миграционные службы РФ ставили в российские паспорта жителей ОРДЛО донецкую и луганскую прописки, то есть фактическое место их проживания.

Эту тему члены «ДНР» вновь подняли на съезде партии «Единая Россия». Но все, что смогли сказать донецким журналистам – «работа в этом направлении ведется».

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.

По меньшей мере 400 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта

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