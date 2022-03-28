Мариупольский госуниверситет возобновит свою роботу в новом городе - ректор

Мариупольский государственный университет возобновит свою роботу в новом городе. Об этом сообщает MRPL.CITY со ссылкой на ректора ВУЗа Николая Трофименко.



«Коллективом было принято решение возобновить работу в другом городе страны. Мы восстановим наш университет, мы сделаем его ещё лучше. Мы сможем сделать так, чтобы он выжил и гордо носил свое название. И мы обязательно вернемся в наш прекрасный город, восстановим и отстроим его», - добавил Николай Трофименко.



Он рассказал, что здания факультетов находятся в полуразрушенном состоянии, а о судьбе многих студентов и преподавателей до сих пор нет информации.



«Мы получили информацию, что две наши коллеги Наталия Лоскутова и Елена Лисецкая, стоя в очереди, пытаясь раздобыть еду для детей, погибли от вражеских обстрелов. Медики не смогли спасти их жизни. Их имена никогда не будут забыты», - сообщил Трофименко.