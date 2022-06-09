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«ДНР»: Святогорск «зачищает» ЧВК «Вагнера»

09 июня 2022, 11:42

«ДНР»: Святогорск «зачищает» ЧВК «Вагнера»

ЧВК «Вагнера» находится в Святогорске. Об этом заявил «замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов.

«Населенный пункт, насколько мне известно, полностью под нашим контролем. Там сейчас спецназ и другие музыкальные подразделения проводят зачистки именно лесов», — сказал Безсонов.

Одно из прозвищ ЧВК «Вагнера» как раз «музыканты».



Российские силы контролируют левобережную часть Святогорска, на которой находятся жилые районы и админздания. Неясной остается судьба Святогорской лавры, которая находится на правом берегу Северского Донца.

«Новости Донбасса» не смогли связаться с представителями Святогорской лавры. Также об отсутствии связи с обителью «НД» сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.

При этом так называемый «штаб теробороны ДНР» заявляет о полном контроле над Святогорском и Татьяновкой.

Тем временем мэр Святогорска Владимир Бандура записал новое видео, в котором «поблагодарил» российскую армию. По его словам, Святогорская лавра и сам город не пострадали. Видеообращение Бандуры опубликовали российские Telegram-каналы.


Вместе с тем на опубликованном российским телграм-канале WarGonzo видео видно, что город пострадал из-за боевых действий.


Накануне против Бандуры в Украине открыли уголовное производство по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что под контролем российской армии большая часть Донбасса по левую сторону от реки Северский Донец, в частности город Святогорск.

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