«ДНР»: Святогорск «зачищает» ЧВК «Вагнера»

ЧВК «Вагнера» находится в Святогорске. Об этом заявил «замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов.

«Населенный пункт, насколько мне известно, полностью под нашим контролем. Там сейчас спецназ и другие музыкальные подразделения проводят зачистки именно лесов», — сказал Безсонов.



Одно из прозвищ ЧВК «Вагнера» как раз «музыканты».





Российские силы контролируют левобережную часть Святогорска, на которой находятся жилые районы и админздания. Неясной остается судьба Святогорской лавры, которая находится на правом берегу Северского Донца.



«Новости Донбасса» не смогли связаться с представителями Святогорской лавры. Также об отсутствии связи с обителью «НД» сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



При этом так называемый «штаб теробороны ДНР» заявляет о полном контроле над Святогорском и Татьяновкой.



Тем временем мэр Святогорска Владимир Бандура записал новое видео, в котором «поблагодарил» российскую армию. По его словам, Святогорская лавра и сам город не пострадали. Видеообращение Бандуры опубликовали российские Telegram-каналы.



Вместе с тем на опубликованном российским телграм-канале WarGonzo видео видно, что город пострадал из-за боевых действий.



Накануне против Бандуры в Украине открыли уголовное производство по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что под контролем российской армии большая часть Донбасса по левую сторону от реки Северский Донец, в частности город Святогорск.