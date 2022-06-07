Ситуация в Святогорске, обстрелы Донецка. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Россия заявляет, что захватила Святогорск, а мэр города записал видеообращение с обвинениями ВСУ.

Владимир Зеленский признал превосходство России в оснащении, а в офисе президента просят не судить о победах и поражениях до конца боевых действий.

Ракетный удар нанесли оккупанты по Курахово.

В Луганской области горит рынок и колледж. Бои за Северодонецк продолжаются.

В Мариуполе собираются сносить стелу на украинском языке. Собираются поставить «на правильном, русском».

Центр Донецка под обстрелом, в т.н «МИД ДНР» обещают, что скоро это прекратится. Тем временем люди рассказывают, что стреляют с «очень близкого» расстояния.