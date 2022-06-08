ГБР расследует сотрудничество мэра Святогорска с оккупантами

Владимир Бандура. Скриншот

Государственное бюро расследований расследует факт предательства мэра Святогорска Владимира Бандуры, публично поддержавшего российских оккупантов. Против него открыто уголовное производство, начато досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Правоохранители указывают на то, что Бандура дает «интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует «русский мир», дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины».

Сообщается, что на одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды «освободителей», дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.

На данный момент решается вопрос по поводу сообщения Бандуре о подозрении в госизмене.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Донецкая областная прокуратура, оперативное сопровождение — СБУ.



В Госбюро расследований предостерегли всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками, отметив, что суровое наказание за такие преступления неотвратимо.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что под контролем российской армии большая часть Донбасса по левую сторону от реки Северский Донец, в частности город Святогорск.