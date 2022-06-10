Один человек погиб, еще один — в больнице: Последствия обстрела Константиновки показали спасатели

Последствия обстрела Константиновки. Фото: спасателей

В Константиновке в результате обстрела один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



Обстрел частного жилого сектора произошел вчера около 20:00. В результате попадания снаряда полностью разрушен жилой дом.



«В результате обстрела один человек пострадал, его сразу каретой экстренной скорой помощи госпитализировали в больницу. Спасателями при проведении разбора завалов было обнаружено тело погибшего мужчины», — отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что частный сектор Константиновки в Донецкой области подвергся обстрелу 9 июня.



По информации полиции, за сутки российская армия 10 раз обстреляла Донецкую область, под огонь попали 7 населенных пунктов региона.