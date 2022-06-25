Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА

Россияне полностью оккупировали Северодонецк, выезд из города сейчас возможен только в сторону временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что после отвода подразделений украинских войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах: Сиротино, Вороново и Боровском.



«Рашисты устанавливают в городе свои порядки, назначили "коменданта", снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий "Азота". Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут», — описал ситуацию Гайдай.



Он подчеркнул, что Украина вернет город, и оккупация будет не надолго.