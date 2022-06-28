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У многих раненых в Лисичанске ампутированы конечности, город забрасывают минами — глава ОВА

28 июня 2022, 20:17

У многих раненых в Лисичанске ампутированы конечности, город забрасывают минами — глава ОВА

Многие из раненых вчера в Лисичанске мирных жителей получили травмы в виде ампутации конечностей. Около 10 человек погибло. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что российские оккупанты на этом не останавливаются.

«Город забрасывают противопехотными минами "лягушками", наступив на которую, она просто подпрыгивает, разрывается, часто наносит смертельные ранения, но в основном это ранения уровня оторвать стопу или какую-то конечность, просто выводит людей из возможности передвигаться. И это разбросано по городу, где большое количество гражданских просто ходят еще за водой или пытаются обратиться в больницу, или прийти в гуманитарный штаб, чтобы получить какой-то гуманитарный набор», — рассказал Гайдай.

Он также добавил, что все раненые 27 июня жители Лисичанска госпитализированы в больницы Краматорска.

Глава области также сообщил, что в Лисичанске отсутствуют вода, свет и газ, доставка гуманитарных грузов усложнена, но она производится.

27 июня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО «Ураган». По предварительной информации, восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу.

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