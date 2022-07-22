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Военных угроз нет: Начальник украинской разведки прокомментировал соглашение о вывозе зерна

22 июля 2022, 19:39

Военных угроз нет: Начальник украинской разведки прокомментировал соглашение о вывозе зерна

Военных угроз для Украины в открытии «зернового коридора» через Черное море нет. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает «РБК-Украина».

«С военной точки зрения мы не видим угроз. Есть проработанный фарватер, суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Ни один участок побережья, кроме упомянутого фарватера, не будет разминироваться. То есть если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом работы коридора высадить десант, то это абсолютно нереально», — сказал Буданов.

Он отметил, что береговые ракетные комплексы также делают нереальными попытки высадки российского десанта.

По его словам, при подписании соглашения о «зерновом коридоре» Украина отстояла свои интересы на 100%.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.

Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.

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