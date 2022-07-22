Військових загроз немає: Начальник української розвідки прокоментував угоду про вивезення зерна

Військових загроз для України у відкритті «зернового коридору» через Чорне море немає. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону, повідомляє «РБК-Україна».



«З воєнної точки зору ми не бачимо загроз. Є пропрацьований фарватер, судна рухатимуться виключно цим фарватером. Жодна ділянка узбережжя, крім згаданого фарватеру, не розміновуватиметься. Тобто якщо хтось думає, що Росія зможе під приводом роботи коридору висадити десант, це абсолютно нереально», — сказав Буданов.



Він зазначив, що берегові ракетні комплекси також роблять нереальними спроби висадки російського десанту.



За його словами, під час підписання угоди про «зерновий коридор» Україна відстояла свої інтереси на 100%.

22 липня в Туреччині відбулося підписання угод щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий — Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ та Москва не підписували.



Згідно з «зерновою угодою», розмінування портів не проводитиметься, для проходу суден використовують безпечні фарватери; склад координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден із портів України, увійдуть представники України, Росії, Туреччини та ООН; повноцінний рух судів може розпочатися за кілька тижнів.