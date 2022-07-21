В МИД Украины раскрыли детали соглашения по «зерновому коридору»

На переговорах в Стамбуле по вопросу возобновления экспорта зерна Украина поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов и сильные позиции ВСУ в Черном море. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».



Он подтвердил, что 22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН. По итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море.



«Украинская делегация поддержит только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки», — сказал Николенко.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по вывозу зерна из Украины. Среди участников, кроме Украины и России, была Турцией и ООН.



После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.



В администрации президента Турции сообщили, что 22 июля в Стамбуле будет подписано Соглашение об отгрузке украинского зерна.