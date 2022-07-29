Ждали комиссию из Москвы: В ГУР МО озвучили причину теракта в Еленовке

Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель пленных украинских защитников — сознательная провокация и акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. Главная цель — сокрытие фактов хищения средств на содержание пленных. Об этом заявили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины.



По имеющейся в ГУР информации, теракт осуществили наемники из состава ЧВК «Вагнера» (Лига) по личной команде его номинального владельца Евгения Пригожина. Причем теракт не были согласован с управлением министерства обороны РФ.



В украинской разведке отметили, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из «Азовстали». Оборудование здания закончилось два дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.



«Главная цель теракта – утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, "проблема" была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами», — рассказали в ГУР МО.



В ведомстве добавили, что еще одна цель провокации — увеличение социального напряжения в Украине, учитывая большой общественный интерес к судьбе защитников «Азовстали».



Начальник ГУР МО Кирилл Буданов призвал все международные институты высказать жесткую позицию по поводу событий в Еленовке, в частности Международный комитет Красного креста, который является одним из гарантов безопасности и надлежащего содержания украинских военнопленных.



«Украина требует немедленного допуска представителей Украины на место происшествия для изучения ситуации и контроля условий содержания пленных украинских защитников. Также подчеркиваю необходимость проведения детального мониторинга условий содержания украинских пленных и гарантирования сохранения их жизни и здоровья», — заявил Буданов.

Ночью на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.



В полку «Азов» заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный Комитет Красного Креста.



В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.