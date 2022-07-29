Чекали на комісію з Москви: У ГУР МО озвучили причину теракту в Оленівці

Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель полонених українських захисників, — свідома провокація та акт тероризму з боку збройних сил окупанта. Головна мета — приховування фактів розкрадання коштів на утримання полонених. Про це заявили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.



За наявною в ГУР інформацією, теракт здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою його номінального власника Євгена Пригожина. Причому теракт не був погоджений з управлінням міністерства оборони РФ.



В українській розвідці зазначили, що вибухи сталися на території промзони у новому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених, виведених із «Азовсталі». Обладнання будівлі закінчилося два дні тому, після чого до нього перевели частину українських захисників, яких утримують у полоні.



«Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об'єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ньому полонених не відповідали вимогам російського керівництва, "проблему" було вирішено шляхом знищення приміщення разом із розміщеними в ньому українцями», — розповіли в ГУР МО.



У відомстві додали, що ще одна мета провокації — збільшення соціальної напруги в Україні з огляду на великий суспільний інтерес до долі захисників «Азовсталі».



Начальник ГУР МО Кирило Буданов закликав усі міжнародні інститути висловити жорстку позицію щодо подій у Оленівці, зокрема Міжнародний комітет Червоного хреста, який є одним із гарантів безпеки та належного утримання українських військовополонених.



«Україна вимагає негайного допуску представників України на місце події для вивчення ситуації та контролю умов утримання полонених українських захисників. Також наголошую на необхідності проведення детального моніторингу умов утримання українських полонених та гарантування збереження їхнього життя та здоров'я», — заявив Буданов.

Вночі на 29 липня під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 особи, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.



У полку «Азов» заявили, що з'ясовують імена загиблих та постраждалих по своїх каналах, на місце події виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.



У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.