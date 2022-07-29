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В полке «Азов» выясняют имена погибших и пострадавших в Еленовке по своим каналам

29 июля 2022, 16:22

В полке «Азов» выясняют имена погибших и пострадавших в Еленовке по своим каналам

В полку «Азов» подтвердили информацию о нанесенном войсками РФ ударе по колонии в оккупированной войсками России Еленовке, где содержались пленные из подразделения. Об этом сообщает патронатная служба «Азова» «Ангелы Азова».

Заявляется, что «Азов» выясняет имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный Комитет Красного Креста.

«Любая информация, которая сейчас появляется в российских каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против «Азова» и украинского общества. Поэтому призываем дождаться проверенных данных», - отметили в организации «Ангелы Азова», пообещав оперативно информировать родных пленных солдат о ситуации.

Ночью под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.

В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.

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