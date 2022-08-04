Из Донецкой области выехали еще около 400 человек – Кириленко

За первые два дня обязательной эвакуации из Донецкой области выехали 211 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Сегодня еще 175 отправились из Покровска в Александрию и Кропивницкий.



Кириленко напомнил, что эвакуация – бесплатная.



Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо:

оставить заявку по телефону 0988903318

добраться до места сбора, откуда стартует бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске

сесть на бесплатный поезд в Кропивницкий, получить одноразовую денежную помощь на станции Кропивницкий или Александрия

поселиться в Кировоградской области – это бесплатно

Власть предоставляет следующие социальные гарантии:

бесплатное жилье

бесплатное питание

гуманитарная помощь

психологическая помощь

медицинская помощь

социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу «єДопомога»

30 июля вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. 2 августа, Верещук объявила о начале обязательной эвакуации c Донбасса.



Кабинет министров распорядился провести обязательную эвакуацию населения Донетчины в безопасные районы 13 западных и центральных областей.



Президент Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться.