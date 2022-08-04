Из Донецкой области выехали еще около 400 человек – Кириленко

За первые два дня обязательной эвакуации из Донецкой области выехали 211 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Сегодня еще 175 отправились из Покровска в Александрию и Кропивницкий.
Кириленко напомнил, что эвакуация – бесплатная.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо:
Власть предоставляет следующие социальные гарантии:
30 июля вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. 2 августа, Верещук объявила о начале обязательной эвакуации c Донбасса.
Кабинет министров распорядился провести обязательную эвакуацию населения Донетчины в безопасные районы 13 западных и центральных областей.
Президент Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться.