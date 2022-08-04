З Донецької області виїхали ще близько 400 осіб – Кириленко

За перші два дні обов'язкової евакуації з Донецької області виїхали 211 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Сьогодні ще 175 вирушили з Покровська до Олександрії та Кропивницького.
Кириленко нагадав, що евакуація – безкоштовна.
Щоб скористатися цією можливістю, необхідно:
Влада надає такі соціальні гарантії:
30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. 2 серпня Верещук оголосила про початок обов'язкової евакуації з Донбасу.
Кабінет міністрів розпорядився провести обов'язкову евакуацію населення Донеччини до безпечних районів 13 західних та центральних областей.
Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись.