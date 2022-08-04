З Донецької області виїхали ще близько 400 осіб – Кириленко

За перші два дні обов'язкової евакуації з Донецької області виїхали 211 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Сьогодні ще 175 вирушили з Покровська до Олександрії та Кропивницького.



Кириленко нагадав, що евакуація – безкоштовна.



Щоб скористатися цією можливістю, необхідно:

залишити заявку за номером телефону 0988903318

дістатися місця збору, звідки стартує безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську

сісти на безкоштовний поїзд до Кропивницького, отримати одноразову грошову допомогу на станції Кропивницький чи Олександрія

оселитися у Кіровоградській області – це безкоштовно

Влада надає такі соціальні гарантії:

безкоштовне житло

безкоштовне харчування

гуманітарна допомога

психологічна допомога

медична допомога

соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу «єДопомога»

30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. 2 серпня Верещук оголосила про початок обов'язкової евакуації з Донбасу.



Кабінет міністрів розпорядився провести обов'язкову евакуацію населення Донеччини до безпечних районів 13 західних та центральних областей.



Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись.