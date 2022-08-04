З Донецької області виїхали ще близько 400 осіб – Кириленко

04 серпня 2022, 20:40

З Донецької області виїхали ще близько 400 осіб – Кириленко

За перші два дні обов'язкової евакуації з Донецької області виїхали 211 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Сьогодні ще 175 вирушили з Покровська до Олександрії та Кропивницького.

Кириленко нагадав, що евакуація – безкоштовна.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно:

  • залишити заявку за номером телефону 0988903318
  • дістатися місця збору, звідки стартує безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську
  • сісти на безкоштовний поїзд до Кропивницького, отримати одноразову грошову допомогу на станції Кропивницький чи Олександрія
  • оселитися у Кіровоградській області – це безкоштовно

Влада надає такі соціальні гарантії:

  • безкоштовне житло
  • безкоштовне харчування
  • гуманітарна допомога
  • психологічна допомога
  • медична допомога
  • соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу «єДопомога»

Читайте також:

Куди евакуюють населення Донеччини - Кабмін опублікував перелік областей

30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. 2 серпня Верещук оголосила про початок обов'язкової евакуації з Донбасу.

Кабінет міністрів розпорядився провести обов'язкову евакуацію населення Донеччини до безпечних районів 13 західних та центральних областей.

Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись.

Ще за темою

Інше
евакуація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:15
«ДНР»: У Макіївці обстрілом поранено трьох підлітків
15:53
У Біловодську партизани обстріляли авто із призначеним окупантами «мером» міста
15:42
Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►
14:57
У Донецьку під удар потрапила колонія, де можуть бути військовополонені
14:40
У Мелітополі затримали українського військовослужбовця
13:28
«ДНР»: П'ятеро людей загинули, шістьох поранено внаслідок ударів по центру Донецька
13:26
Окупанти Херсонщини посилили фільтраційні процедури
12:41
В Офісі президента заявили, що непричетні до ранкових обстрілів Донецька
12:12
Небезпечно, довго, дорого: Як виїхати з окупованої Луганщини
11:45
«ЛНР»: Чоловік загинув під час вибуху у Лутугинському районі
11:03
У центрі Донецька обстріляли район біля «Донбас паласу»
10:42
«ДНР» повідомила про обстріли Донецька, Олександрівки та Макіївки: Двоє загиблих та 14 поранених
09:32
Керувала артдивізіоном «ДНР»: Путін вважає «Корсу» «героїнею» Росії
00:21
Спроби штурму Бахмута. Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Головне за день ►
22:53
Херсон без мостів, але з репресіями план відновлення Маріуполя від «ДНР». Тиждень в окупації ►
Всі новини
21:40
Олександр та Віктор Янукович потрапили під нові санкції ЄС через війну
20:58
В Україну повернули ще трьох дітей, вивезених окупантами до РФ
20:40
З Донецької області виїхали ще близько 400 осіб – Кириленко
20:15
«ДНР»: У Макіївці обстрілом поранено трьох підлітків
19:47
Росармія з РСЗВ обстріляла селище у Запорізькому районі
18:51
Зеленський про переговори з Росією: Після вторгнення я мав знову зателефонувати до Путіна?
18:42
В Amnesty International Україна заявили, що не брали участь у підготовці доповіді про українських військових
18:18
СБУ назвала імена причетних до вивезення зерна з окупованих територій
18:14
Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА
17:43
У російських містах з'являться вулиця Захарченка та сквер «героїв Донбасу»
17:16
Російські війська знищили ще одну школу на Донеччині
17:07
Одна дитина у реанімації: Зросла кількість постраждалих від обстрілу Торецька
16:39
USAID надасть ВООЗ 1,8 млн доларів для підтримки охорони здоров'я в Україні
16:31
ДСНС врятували понад 1,5 тисячі гектарів зернових від пожеж, які виникли через обстріли
16:31
У Міноборони відповіли на запитання щодо кількості загиблих українських військових
Всі новини
ВІДЕО
Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►
04 серпня, 15:42
У центрі Донецька обстріляли район біля «Донбас паласу»
04 серпня, 11:03
Спроби штурму Бахмута. Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Головне за день ►
04 серпня, 00:21

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти