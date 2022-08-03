Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Более 800 человек эвакуировались с Донбасса за два дня — Верещук

03 августа 2022, 20:43

Более 800 человек эвакуировались с Донбасса за два дня — Верещук

Более 800 жителей Донецкой области были эвакуированы в течение 1 и 2 августа. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«За 1 и 2 августа удалось выехать 821 человеку из Донецкой области, из них 185 детей, а также 49 маломобильных», — рассказала Верещук.

Она отметила, что во время эвакуационного рейса люди оформили документы на получение материальной помощи. А когда они прибыли к месту проживания, работники соцзащиты «выдали первые деньги».

«Мы понимаем, что нужно прийти к людям и там им оказать помощь. Кэшем первые выплаты, а затем на карты», — сообщила чиновница.

Переселенцев с Донбасса эвакуировали преимущественно в центральные области Украины, на Кировоградщину, Полтавщину, Житомирщину, Ривненщину и Винниччину.

По словам Верещук, более 500 тысяч человек переместятся из опасных регионов перед отопительным сезоном и будут искать убежище в центральных и западных областях. Страх у людей перед эвакуацией заключается в том, что они не знают, что их ждет. Многие не не имеют информации о том, что государство будет о них заботиться — привезет, расселит, даст помощь и возможность перезимовать.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Люди
Ирина Верещук
События
Эвакуация Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:50
Над Святогорском установили флаг Украины
16:42
Оккупанты снесли Мемориал памяти военным – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне
15:01
«ДНР» заявила о гибели командира реактивного артдивизиона
14:12
Кадырову присвоено звание «героя ЛНР»
13:13
«ДНР»: Российские силы захватили два населенных пункта под Горловкой
11:37
«ЛНР»: На растяжке в Новоайдарском районе подорвался подросток
10:58
«ДНР»: В Кировском районе Донецка из-за обстрела погибла женщина
10:31
В оккупированном Донецке маршрутка наехала на мину
09:33
«ДНР»: За сутки погибли два человека, еще 25 — ранены
08:47
В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза
23:55
Обязательная эвакуация с Донбасса началась. Обстрел Донецка. Главное за день ►
22:00
«ДНР» заявила об обстрелах: Два человека погибли и 22 ранены
19:27
В Херсоне сообщают о взрывах
18:17
Группировка «ЛНР» пообещала 100 тысяч рублей тем, кто потерял имущество
17:52
«ДНР»: Число раненных жителей Донецка с начала суток увеличилось до 11, есть погибшая
все новости
21:01
Оккупанты в Мариуполе начали заготовку дров для отопления — советник мэра
20:43
Более 800 человек эвакуировались с Донбасса за два дня — Верещук
19:08
ВСУ успешно сдерживали наступление российских войск на Донбассе — Генштаб
18:50
Над Святогорском установили флаг Украины
18:21
Разведка установила обстоятельства убийства военнопленных в Еленовке
16:48
Полиция задержала мужчин, которые вскрывали банкоматы на прифронтовой Донетчине
16:42
Оккупанты снесли Мемориал памяти военным – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне
16:13
Куда эвакуируют население Донетчины — Кабмин опубликовал перечень областей
15:59
641 тысяча украинских школьников находится за границей Украины — правительство
15:42
Российские войска уничтожили офис «Вільного радіо» в Бахмуте
15:01
«ДНР» заявила о гибели командира реактивного артдивизиона
14:49
ВМС ВСУ отчитались об успешной военной операции на Донецком направлении
14:37
Энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов Донецкой области
14:12
Кадырову присвоено звание «героя ЛНР»
13:50
Судно с грузом украинской кукурузы после проверки в Турции направляется в порт Триполи
все новости
ВИДЕО
«Зимы тут боятся больше войны». Как живет Николаевка Донецкой области
03 августа, 12:28
В Донецке в крышу жилой высотки ударила молния
02 августа, 17:07
В Донецке обстреляли участок Киевского проспекта. Там была военная техника
02 августа, 13:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты