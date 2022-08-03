Более 800 человек эвакуировались с Донбасса за два дня — Верещук

Более 800 жителей Донецкой области были эвакуированы в течение 1 и 2 августа. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.



«За 1 и 2 августа удалось выехать 821 человеку из Донецкой области, из них 185 детей, а также 49 маломобильных», — рассказала Верещук.



Она отметила, что во время эвакуационного рейса люди оформили документы на получение материальной помощи. А когда они прибыли к месту проживания, работники соцзащиты «выдали первые деньги».



«Мы понимаем, что нужно прийти к людям и там им оказать помощь. Кэшем первые выплаты, а затем на карты», — сообщила чиновница.



Переселенцев с Донбасса эвакуировали преимущественно в центральные области Украины, на Кировоградщину, Полтавщину, Житомирщину, Ривненщину и Винниччину.



По словам Верещук, более 500 тысяч человек переместятся из опасных регионов перед отопительным сезоном и будут искать убежище в центральных и западных областях. Страх у людей перед эвакуацией заключается в том, что они не знают, что их ждет. Многие не не имеют информации о том, что государство будет о них заботиться — привезет, расселит, даст помощь и возможность перезимовать.