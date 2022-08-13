До опалювального сезону не готове жодне захоплене Росією місто Луганщини — Гайдай

До опалювального сезону не готове жодне захоплене військами РФ після 24 лютого місто Луганської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



За його словами, окупанти б'ють по містах Донецької області з території Луганщини. При цьому невелика частина області тримається: її росіяни не захопили.



Також Гайдай розповів, що окупанти готуються до «референдуму»: агітують людей, готують приміщення.



«Є велика ймовірність, що Попасна — не перше місто, яке РФ відмовиться відновлювати… (Дмитро) Медведєв, який днями побував на окупованій Луганщині, "поставив у кут" (Леоніда) Пасічника за слова про невідновлення Попасної, мовляв, не треба озвучувати населенню те, що Росія не збирається відновлювати», — повідомив очільник Луганщини.



Гайдай поінформував і про те, що окупанти закривають інтернати та інші соціальні установи, бо не можуть їх фінансувати.