Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Под Соледаром ожесточенные бои, но волонтеры продолжают эвакуировать мирных жителей

16 августа 2022, 23:19

Под Соледаром ожесточенные бои, но волонтеры продолжают эвакуировать мирных жителей

Еще недавно Соледар славился своими соляными шахтами. Туда массово приезжали на экскурсии, чтобы спуститься в один из рудников. Теперь предприятие «Артемсоль» разбито и в огне. Сам город в руинах. До полномасштабного вторжения РФ население Соледара составляло около 11 тысяч человек. Сегодня — это чуть более полутора тысяч. Цифры все время меняются, ведь люди ежедневно оттуда эвакуируются. Больше подробностей — в материале «Новостей Донбасса».

Стреляют куда попало

«Идет только лисичанская трасса до Бахмута. Они решили сейчас, похоже, и нас взять: разбомбить, уничтожить. По людям стреляли живым. В пятиэтажном доме по три-четыре семьи живут. И то — в подвале. Я в подвале не захотел. Если засыпет… Я в квартире. Если что, выбегу на улицу… Сегодня могли разбомбить многоэтажный дом. Все ближе и ближе. Все стреляют, чем попало, когда попало и куда попало», — поделился житель Соледара Валерий.

Эвакуировать людей сложно

Каждый день ситуация в Соледаре ухудшается. Поэтому эвакуировать людей очень непросто, признается глава эвакуационной группы Филипп.

«Войска Российской Федерации накаляют градус с каждым днем. Я сам туда ездил. Вчера ездил, позавчера. С одной стороны нас накрывали зажигательными (снарядами). Потом с другой стороны накрывали зажигательными. Мы просто посередине оказались. Соледар весь горел. Теперь он горит — его просто поджигают. Постоянные обстрелы… Как будто бы без разбора, бьют по всем частям Соледара. Он, к сожалению, так расположен, что простреливается практически полностью. Но даже в самые труднодоступные места мы стараемся проскочить», — рассказал «Новостям Донбасса» Филипп.

Эвакуационная группа волонтеров состоит из десяти человек. Среди них — неравнодушные жители разных уголков Украины, британцы, американцы. За день на микроавтобусах и легковых машинах вывозят около 50 человек из Соледара.

«Из-за определенных инцидентов потеряна уже не одна машина. Организации такие централизованно не могут себе позволить ездить. Приходится собирать такую сборную "солянку": волонтеров, самых бесстрашных, которые вот на таких маленьких машинах выезжают, делают микроходки. И сажают на автобус в более-менее относительно безопасной локации снаружи Соледара», — пояснил Филипп.

Иван родом из Харькова. Волонтерством решил заниматься еще в 2014 году. Полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины застало парня в Польше. Он рассказывает, как оказался в Донецкой области. На машину, с помощью которой Иван эвакуирует местное население, деньги перечислили украинцы.

«Я не могу воевать, по причине того, что здоровье не позволяет. А что-то делать, должен, хоть по минимуму. Меня начало обострения этого конфликта застало в Польше. Я был в Польше, у меня уже готовились документы на вид на жительство, работал там, и тут война. У нас уже обсуждение было, когда признали "ДНР" и "ЛНР" — и что делать? Будет война, поеду воевать. Что делать, если другого варианта нет? Ну, я уже собирался сюда. И знакомый военный говорит: "Подожди, надо снаряжение парням передать". Снаряжение не дождался, зато собрал деньги на машину. Спасибо, ребята, помогли», — рассказал волонтер.

Вместе с киевлянкой Анной Иван курсирует улицами Соледара. Ему досталось несколько адресов на возвышении, откуда хорошо видно предприятие «Knauf». За него сейчас продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты хотят продвинуться в центр города и получить доступ к трассе на Бахмут.

Армия РФ уничтожает город

Всю прошлую неделю армия РФ уничтожала Соледар, стреляя хаотично по населенному пункту. Тамара лишилась всего, что наживала, буквально за час.

«Когда "прилет" был, я была в погребе. И нас просто спасло, что собаки были рядом, я их держала и потому не вышла. Если б вышла, меня бы уже не было. Там кошмар был. Калитки, все побито. Собака со щенком в будке была, она выскочила. Потом вернулась за щенком, а его уже не было. И она лежит, умирает, не могу на это смотреть», — поделилась женщина.

Она рассказала, что двух козлят пришлось зарезать, так как они были ранены. Остальных похоронили в большой яме.

«Я одна боюсь, попросила соседа прийти сегодня. А ночью было такое… Честно сказать, мне уже все равно. И вот что на мне, и больше у меня ничего нет. За 40 лет столько нажили. Я уже даже со счету сбиваюсь. Одних книг было тысяча штук разного рода. Именно книги обучающие. Ничего нет», — отметила Тамара.

86-летняя Нина Михайловна полностью поддерживает Тамару. Женщины живут на одной улице, и во время обстрела обе находились в подвалах.

Хозяйство пенсионерки уцелело, но женщина, пережившая Вторую мировую войну, не уверена, что сможет пересидеть эту в родном Соледаре.

«Ни днем, ни ночью же сна нет. Вот в один день, в воскресенье, одна хата горит, вторая, третья повалилась. Ну как нам жить? Вечером вышло в 20:00, а там один дом горит в поселке… Пламя рядом, через два дома», — рассказала она.

Ирина с 11-летней внучкой второй раз бежит от войны. 7 апреля женщина с ребенком покинули Попасную Луганской области, выехали к знакомым в Соледар, а теперь война настигли их и здесь.

«Я бы осталась, но истерики начались. У нас там вообще в Попасной при нас женщину разорвало. Голова отдельно, руки отдельно, кишки», — рассказала Ирина.

Оставшиеся могут не пережить зиму

Людей вывозят сначала в Краматорск, а затем волонтеры помогают эвакуироваться в Днепр или в западную часть Украины. Там жителям Донецкой области предоставляют жилье и социальные услуги. «Никто никого не бросает» — так ежедневно заявляет правительство Украины. И настаивает на обязательной эвакуации всех жителей Донецкой области. Ведь зиму они могут и не пережить, так как централизованное отопление разбито и газа в регионе нет.

Еще по теме

Места
Соледар
Прочее
Эвакуация Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:59
В Минреинтеграции назвали причины, чтобы не получать паспорт РФ в оккупации
19:56
В «ДНР» сообщили об обстрелах: Погиб один человек, еще 11 — ранены
19:17
В оккупированном Лисичанске взорвано здание с российскими военными
18:03
«ДНР» сообщила, как будут работать школы
16:43
В Донецке назвали причину массовой гибели рыбы и птиц в ботсаду
16:41
В «ДНР» заявили о попадании снаряда в жилой дом в Горловке: ранены три человека
15:29
В Луганской ОВА сообщили о взрыве в оккупированном армией РФ Лисичанске
14:51
«Судилище» оккупантов над иностранцами на Донбассе в МИД Украины назвали фиктивным
13:54
«ДНР»: В ходе обстрелов погибла женщина в Макеевке, в Донецке ранены два человека
12:44
В «ДНР» назвали первые адреса поврежденных обстрелами домов в Мариуполе, которые снесут
12:40
Если на Запорожской АЭС произойдет авария, эвакуировать придется около 400 тысяч человек
11:13
В оккупированном армией РФ Мелитополе после взрыва исчезло российское телевидение
10:25
«ДНР» заявила о 9 погибших за день, включая российскую корреспондентку
09:03
В Крыму горит склад боеприпасов
08:48
В районе Лисичанского НПЗ армия РФ ведет массированное наступление — Гайдай
все новости
23:19
Под Соледаром ожесточенные бои, но волонтеры продолжают эвакуировать мирных жителей
22:30
Украину беспокоят ракетные системы вдоль границы со стороны Беларуси — Залужный
21:59
В Минреинтеграции назвали причины, чтобы не получать паспорт РФ в оккупации
21:22
Эвакуация из Донецкой области: Для переселенцев подготовлены более 90 тысяч мест
20:59
Какие международные организации выплачивают деньги переселенцам, сообщили в Минсоцполитики
20:26
В Генштабе сообщили о боях на Авдеевском направлении, оккупанты наступают у Невельского
19:56
В «ДНР» сообщили об обстрелах: Погиб один человек, еще 11 — ранены
19:17
В оккупированном Лисичанске взорвано здание с российскими военными
18:37
Гуманитарка помогает выжить жителям Донбасса: Что говорят в Алексеево-Дружковке
18:03
«ДНР» сообщила, как будут работать школы
17:42
Обстрел Орехова: Погибла местная жительница, шестеро ранены
17:17
Оккупанты ударили по жилым кварталам Никополя, четверо пострадавших
16:45
Армия РФ значительно увеличила количество вертолетов у границ Украины — ВСУ
16:43
В Донецке назвали причину массовой гибели рыбы и птиц в ботсаду
16:41
В «ДНР» заявили о попадании снаряда в жилой дом в Горловке: ранены три человека
все новости
ВИДЕО
Под Соледаром ожесточенные бои, но волонтеры продолжают эвакуировать мирных жителей
16 августа, 23:19
Гуманитарка помогает выжить жителям Донбасса: Что говорят в Алексеево-Дружковке
16 августа, 18:37
Людей засыпало, но им удалось выбраться: Как выглядит пригород Краматорска после обстрела
16 августа, 15:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты