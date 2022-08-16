Под Соледаром ожесточенные бои, но волонтеры продолжают эвакуировать мирных жителей

Еще недавно Соледар славился своими соляными шахтами. Туда массово приезжали на экскурсии, чтобы спуститься в один из рудников. Теперь предприятие «Артемсоль» разбито и в огне. Сам город в руинах. До полномасштабного вторжения РФ население Соледара составляло около 11 тысяч человек. Сегодня — это чуть более полутора тысяч. Цифры все время меняются, ведь люди ежедневно оттуда эвакуируются. Больше подробностей — в материале «Новостей Донбасса».



Стреляют куда попало



«Идет только лисичанская трасса до Бахмута. Они решили сейчас, похоже, и нас взять: разбомбить, уничтожить. По людям стреляли живым. В пятиэтажном доме по три-четыре семьи живут. И то — в подвале. Я в подвале не захотел. Если засыпет… Я в квартире. Если что, выбегу на улицу… Сегодня могли разбомбить многоэтажный дом. Все ближе и ближе. Все стреляют, чем попало, когда попало и куда попало», — поделился житель Соледара Валерий.



Эвакуировать людей сложно



Каждый день ситуация в Соледаре ухудшается. Поэтому эвакуировать людей очень непросто, признается глава эвакуационной группы Филипп.



«Войска Российской Федерации накаляют градус с каждым днем. Я сам туда ездил. Вчера ездил, позавчера. С одной стороны нас накрывали зажигательными (снарядами). Потом с другой стороны накрывали зажигательными. Мы просто посередине оказались. Соледар весь горел. Теперь он горит — его просто поджигают. Постоянные обстрелы… Как будто бы без разбора, бьют по всем частям Соледара. Он, к сожалению, так расположен, что простреливается практически полностью. Но даже в самые труднодоступные места мы стараемся проскочить», — рассказал «Новостям Донбасса» Филипп.



Эвакуационная группа волонтеров состоит из десяти человек. Среди них — неравнодушные жители разных уголков Украины, британцы, американцы. За день на микроавтобусах и легковых машинах вывозят около 50 человек из Соледара.



«Из-за определенных инцидентов потеряна уже не одна машина. Организации такие централизованно не могут себе позволить ездить. Приходится собирать такую сборную "солянку": волонтеров, самых бесстрашных, которые вот на таких маленьких машинах выезжают, делают микроходки. И сажают на автобус в более-менее относительно безопасной локации снаружи Соледара», — пояснил Филипп.



Иван родом из Харькова. Волонтерством решил заниматься еще в 2014 году. Полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины застало парня в Польше. Он рассказывает, как оказался в Донецкой области. На машину, с помощью которой Иван эвакуирует местное население, деньги перечислили украинцы.



«Я не могу воевать, по причине того, что здоровье не позволяет. А что-то делать, должен, хоть по минимуму. Меня начало обострения этого конфликта застало в Польше. Я был в Польше, у меня уже готовились документы на вид на жительство, работал там, и тут война. У нас уже обсуждение было, когда признали "ДНР" и "ЛНР" — и что делать? Будет война, поеду воевать. Что делать, если другого варианта нет? Ну, я уже собирался сюда. И знакомый военный говорит: "Подожди, надо снаряжение парням передать". Снаряжение не дождался, зато собрал деньги на машину. Спасибо, ребята, помогли», — рассказал волонтер.



Вместе с киевлянкой Анной Иван курсирует улицами Соледара. Ему досталось несколько адресов на возвышении, откуда хорошо видно предприятие «Knauf». За него сейчас продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты хотят продвинуться в центр города и получить доступ к трассе на Бахмут.



Армия РФ уничтожает город



Всю прошлую неделю армия РФ уничтожала Соледар, стреляя хаотично по населенному пункту. Тамара лишилась всего, что наживала, буквально за час.



«Когда "прилет" был, я была в погребе. И нас просто спасло, что собаки были рядом, я их держала и потому не вышла. Если б вышла, меня бы уже не было. Там кошмар был. Калитки, все побито. Собака со щенком в будке была, она выскочила. Потом вернулась за щенком, а его уже не было. И она лежит, умирает, не могу на это смотреть», — поделилась женщина.



Она рассказала, что двух козлят пришлось зарезать, так как они были ранены. Остальных похоронили в большой яме.



«Я одна боюсь, попросила соседа прийти сегодня. А ночью было такое… Честно сказать, мне уже все равно. И вот что на мне, и больше у меня ничего нет. За 40 лет столько нажили. Я уже даже со счету сбиваюсь. Одних книг было тысяча штук разного рода. Именно книги обучающие. Ничего нет», — отметила Тамара.



86-летняя Нина Михайловна полностью поддерживает Тамару. Женщины живут на одной улице, и во время обстрела обе находились в подвалах.



Хозяйство пенсионерки уцелело, но женщина, пережившая Вторую мировую войну, не уверена, что сможет пересидеть эту в родном Соледаре.



«Ни днем, ни ночью же сна нет. Вот в один день, в воскресенье, одна хата горит, вторая, третья повалилась. Ну как нам жить? Вечером вышло в 20:00, а там один дом горит в поселке… Пламя рядом, через два дома», — рассказала она.



Ирина с 11-летней внучкой второй раз бежит от войны. 7 апреля женщина с ребенком покинули Попасную Луганской области, выехали к знакомым в Соледар, а теперь война настигли их и здесь.



«Я бы осталась, но истерики начались. У нас там вообще в Попасной при нас женщину разорвало. Голова отдельно, руки отдельно, кишки», — рассказала Ирина.



Оставшиеся могут не пережить зиму



Людей вывозят сначала в Краматорск, а затем волонтеры помогают эвакуироваться в Днепр или в западную часть Украины. Там жителям Донецкой области предоставляют жилье и социальные услуги. «Никто никого не бросает» — так ежедневно заявляет правительство Украины. И настаивает на обязательной эвакуации всех жителей Донецкой области. Ведь зиму они могут и не пережить, так как централизованное отопление разбито и газа в регионе нет.