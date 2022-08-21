Россия увеличит количество ракетных ударов на День независимости, прогнозирует Подоляк

На День Независимости Украины Россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам, Киев также будет в перечне целей. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.



«Россия — это архаическое государство, и оно привязывает свои действия к определенным датам. Для них это какие-то навязчивые мысли, что нужно сделать, чтобы людям было плохо. Они ненавидят нас, поэтому они попытаются 23−24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов», — сказал он.



Подоляк считает, что таким образом российские войска хотят получить компенсацию за неудачи в Украине.



«Они хотят получить компенсацию за эти полгода. За то, что репутационно они смотрятся никак в мире. За жаркий сезон в Крыму, за стойкость, которую Украина демонстрирует. Потому будет просто увеличено количество обстрелов наших городов», — подчеркнул советник главы Офиса президента.



Подоляк также призвал не игнорировать сигналы воздушных тревог в эти дни и следовать в укрытия.